Iv: Renzi, mi rimetterò in cammino per tutta Italia, questa casa è di tutti

- Il leader di Italia viva Matteo Renzi, chiudendo i lavori della prima assemblea nazionale di Iv a Cinecittà a Roma, ha annunciato che si rimetterà "in cammino per tutta Italia, almeno 100 tappe diverse per presentare il mio libro che si chiamerà 'La mossa del cavallo'. Mi metto in gioco ed in campo, com'è giusto che sia, ma vi chiedo: non pensate che se siete in un partito forte, radicato, presente, si guardi a quello che fanno gli altri. Questa casa è di tutti - ha terminato l'ex premier rivolgendosi alla platea -. Inizia un cammino affascinante, ci sarà da divertirsi". (Rin)