Usa-Kazakhstan: Pompeo a Nur-Sultan, "discuterò di commercio e investimenti"

- Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo si trova in visita in Kazakhstan, dove intende discutere di rapporti commerciali e investimenti. "Felice di trovarmi in visita a Nur-Sultan, per ribadire l'importanza della relazione strategica fra Usa e Kazakhstan, che si basa sul nostro impegno condiviso per la pace, la prosperità e la sicurezza. Mi aspetto di discutere in merito al commercio e agli investimenti, e alle modalità per aumentare la prosperità dei nostri due paesi", ha scritto Pompeo sul proprio profilo Twitter. (segue) (Was)