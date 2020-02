Roma: controlli Polizia su movida a Trastevere, 3 denunciati e 5 locali multati

- Proseguono i controlli della Polizia, disposti dal Questore di Roma Carmine Esposito, nel quartiere di Trastevere interessato dal fenomeno della movida. I servizi di prevenzione e i controlli sulle attività commerciali, in particolare quelle che vendono bevande alcoliche, sono stati rafforzati. All'esito delle verifiche di ieri tre stranieri sono stati denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti perché trovati in possesso di 15 grammi di marijuana. Inoltre sono state elevate 5 contravvenzioni per circa 1.700 euro a tre esercizi in cui i dipendenti somministravano bevande alcooliche dopo le 22.00 e anche a un minorenne, successivamente riaffidato ai genitori. (Rer)