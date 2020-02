Medio Oriente: presidente turco Erdogan riceve leader Hamas Haniyeh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turkey's president hosted the Hamas political chief in Istanbul on Saturday.Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha ricevuto a Istanbul il leader del movimento palestinese Hamas, Ismail Haniyeh, con cui ha avuto un incontro a porte chiuse. Lo riferisce oggi il quotidiano turco "Yeni Safak". Lo scorso venerdì, Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con il leader dell'Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, incentrato sul sostegno di Ankara alla causa palestinese, dopo la presentazione del piano di pace per il Medio Oriente da parte della Casa Bianca. (Tua)