Parchi Roma: Raggi, entro fine marzo termina riqualificazione villa Sciarra

- La fine dei lavori di riqualificazione a villa Sciarra, area verde vicina al Gianicolo, è prevista a fine marzo. I lavori sono iniziati a fine novembre con un investimento di 250 mila euro. Per ora sono state fatte le potature, eliminate le ceppaie, è stata sostituita la staccionata nell’esedra dei dodici mesi, composizione verde in cui si trovano le statue delle quattro stagioni, sono stati ripristinati e puliti i sanpietrini. In un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, dà aggiornamenti sullo stato dei cantieri e spiega che “le squadre, nei prossimi giorni, puliranno le scogliere in tufo, sostituiranno la staccionata nell’area giochi e realizzeranno la pavimentazione di viale Leducq, viale Wern e del piazzale che si trova davanti al cancello su via Calandrelli”. Raggi, quindi, riferisce di essersi recata ieri in visita alla villa e commenta: “Stiamo riqualificando le ville e i parchi di Roma dopo anni di abbandono. Un progetto su cui stiamo investendo cifre importanti e che riguarda tutti i municipi della nostra città, dal centro alle periferie. Voglio ringraziare gli Amici di villa Sciarra e tutti coloro che stanno portando avanti questo lavoro”.(Rer)