Grecia: portavoce governo, pronti a difendere sovranità nazionale

- La Grecia è pronta a difendere i propri diritti sovrani con calma e fiducia nei propri mezzi. Lo ha detto il portavoce del governo ellinico Stelios Petsas, specificando che non c'è necessità di "mettere alla prova il paese, perchè siamo già pronti". Petsas ha parlato all'emittente "Skai" dell'incidente avvenuto venerdì, quando un'unità navale turca per le attività di ricerca, Oruc Reis, ha fatto ingresso nelle acque che rientrano nella piattaforma continentale della Grecia, a circa 200 chilometri dall'isola di Castelrosso (Kastellorizo). Il portavoce ha reso noto che il premier e i membri del governo di Atene sono stati informati della vicenda nel dettaglio e sono rimasti in contatto con il ministero della Difesa ellenico per tutta la giornata di venerdì. (segue) (Gra)