Grecia: portavoce governo, pronti a difendere sovranità nazionale (2)

- La nave turca è entrata per alcuni minuti nell'area della piattaforma continentale greca attorno alle 6:40 di questa mattina (ora greca). L'incidente è avvenuto in concomitanza con il 24mo anniversario della crisi di Imia, quando alcuni gruppi turchi sbarcarono nell'isolotto greco dell'Egeo orientale nei pressi di Castelrosso, portando Atene e Ankara sull'orlo di una guerra. Secondo quanto riportato, la Oruc Reis non è stata accompagnata da navi militari. La Turchia ha emesso un segnale di avviso per i naviganti (Navtex) nell'area dei blocchi 4 e 5 della Zona economica esclusiva (Zee) di Cipro. (Gra)