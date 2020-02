Coronavirus: chiesta chiusura frontiere con Cina, medici Hong Kong verso sciopero

- Circa novemila dipendenti del servizio sanitario di Hong Kong potrebbero entrare in sciopero dalla giornata di lunedì, per sollecitare alle autorità misure più incisive di controllo sulla diffusione del coronavirus. In particolare, si legge in un comunicato dell'Hospital Authority Employees Alliance (Haea), si chiede tra l'altro la chiusura totale o parziale dei punti di accesso dalla Cina, la sospensione delle attività scolastiche, misure per accelerare fornitura e distribuzione di presidi sanitari anche e soprattutto negli ospedali. Lo sciopero, rende nota organizzazione sindacale nata nel corso delle proteste antigovernative dello scorso autunno, dovrebbe interessare prima i servizi di assistenza ordinari e, in un secondo eventuale momento, anche le emergenze. Secondo quanto riferisce il quotidiano "South China Morning Post", le trattative per disdire l'agitazione non sono andate a buon fine dopo il rifiuto a partecipare ai colloqui che sarebbe stato opposto dal capo esecutivo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Carrie Lam. La protesta dovrebbe estendersi per almeno quattro giorni. (segue) (Cip)