Violenza donne: Spadoni (M5s), numero di emergenza 1522 può salvare vite

- Maria Edera Spadoni, vicepresidente della Camera dei deputati ed esponente del Movimento cinque stelle, in un posto sul blog delle Stelle ricorda che "questa settimana 6 donne sono morte, uccise dal marito o dal compagno. Femminicidi che, secondo il procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi, rappresentano una vera e propria emergenza nazionale. Il Codice rosso è un passo avanti - continua la parlamentare - le donne devono essere sentite dal pubblico ministero entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, sono stati introdotti reati come il revenge porn, cioè la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, il matrimonio forzato e la deformazione del volto. Ma non è abbastanza, l'approccio deve essere culturale. Dobbiamo dare alle donne una buona retribuzione, un lavoro sicuro, un'indipendenza economica, dare loro la possibilità di essere mamme e lavoratrici senza essere obbligate a scegliere tra essere l'una o l'altra. E dobbiamo dare - aggiunge Spadoni - tutti gli strumenti a nostra disposizione nell'immediato, quando una donna si trova in pericolo e chiede aiuto. Soprattutto le informazioni sono fondamentali, e a volte ci sono strumenti che purtroppo non sono nemmeno conosciuti, come il 1522, il numero di emergenza contro la violenza domestica". (segue) (Rin)