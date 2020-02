Roma: controlli antidroga dei carabinieri in più zone, 7 arresti in un giorno

- Sette persone arrestate tra Quarticciolo, piazza dei Cinquecento, San Pietro e Tor Bella Monaca in un solo giorno: è questo il bilancio dei controlli dei carabinieri che hanno passato al setaccio diversi quartieri di Roma. In tutto sono stati sequestrati complessivamente circa 1,2 chili di droga, tra marijuana e cocaina, e circa 1.600 euro in contanti. I primi due a finire in manette sono un 47enne e un 33enne, entrambi romani e già noti ai carabinieri: i due sono stati sorpresi in via Manfredonia mentre vendevano cocaina. In piazza dei Cinquecento, invece, ad essere arrestato, sempre perché colto in flagranza di spaccio, un ragazzo 19enne del Burkina Faso che stava vendendo marijuana in strada. In zona San Pietro, invece, un nigeriano di 37 anni, domiciliato a Roma e incensurato, è stato arrestato dai carabinieri perché andava in giro con delle voluminose buste al cui interno c’era oltre un chilo di marijuana. A Tor Bella Monaca, tra via dell’Archeologia e via San Biagio Platani, infine i carabinieri hanno arrestato altre tre spacciatori: un romano di 38 anni, un 32enne di Grottaferrata e un 20enne di Monte Compatri, che si trovavano nel quartiere per rifornirsi di dosi di cocaina.(Rer)