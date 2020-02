Russia: nasce a Mosca il nuovo partito Per la verità

- Il nuovo partito Per la verità, guidato da Zakhar Prilepin, è stato costituito a Mosca, con la partecipazione di delegati da 58 regioni della Federazione Russa. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa "Tass". Il partito prende la base dal Movimento per la verità: secondo il leader Prilepin, "non c'è nulla di sorprendente, o inappropriato, nel fatto che il Movimento per la verità abbiamo bisogno di un'organizzazione che possa mettere in atto gli aspetti relativi alla costituzione, agli eventi sociali, politici e culturali". La creazione del partito era stata annunciata già lo scorso ottobre da Prilepin. (Rum)