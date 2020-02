Medio Oriente: nuovi raid israeliani su Gaza, stop a consegna del cemento

- L'aeronautica israeliana ha colpito obiettivi nella Striscia di Gaza sabato notte in risposta ai razzi lancati nel fine settimana. Secondo quanto dichiarato da un portavoce delle Forze di difesa (Idf), citato oggi dal quotidiano "Jerusalem Post", sono state colpite infrastrutture sotterranee del braccio militare di Hamas, ovvero le Brigate Ezzedin al Qassam. Sabato sera, le Idf e il coordinatore delle attività governative nei Territori occupati (Cogat) hanno annunciato un embargo sulla consegna di cemento nella Striscia di Gaza. Inoltre, a partire da oggi sono annullati 500 permessi per l'ingresso in Israele dei commercianti di Gaza. (Res)