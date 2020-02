Pd: il sì di Zingaretti alla lettera delle Sardine

- Uno straordinario contributo politico e civile: il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti definisce così, su "la Repubblica", la lettera inviata ieri da seimila Sardine allo stesso quotidiano. Per il leader del Pd, "che un movimento così vasto si ponga l'obiettivo di rafforzare la democrazia italiana con idee e valori così netti e moralmente alti, e con una partecipazione così grande di persone, è davvero una novità nella società italiana. Naturalmente questo tentativo di rigenerazione delle istituzioni repubblicane, fondato sulla sobrietà e sulla valorizzazione delle persone dà fastidio a chi pratica una cattiva politica o cavalca l'antipolitica. E' nostro compito, al contrario, il massimo rispetto per l'autonomia del movimento delle Sardine e allo stesso tempo rispondere alla loro esigenza non solo di partecipare, ma di contare e incidere su grandi questioni che riguardano il futuro dell'Italia". Nella missiva, indirizzata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, le Sardine avevano osservato di non essere "un partito e neanche un governo, ma quella connessione che la politica va cercando da decenni e quell’abbraccio che per troppo tempo è mancato tra noi italiani. Siamo il ritorno alla partecipazione, ma non presentiamo conti da saldare. Abbiamo però un obiettivo: intendiamo arrivare dove gli slogan del populismo rischiano di ingannare gli elettori di oggi per poi generare i delusi di domani". (segue) (Rin)