Migranti: Open Arms, sbarcano a Pozzallo 363 persone

- La nave della organizzazione non governativa Open Arms è approdata nel porto di Pozzallo per consentire lo sbarco delle 363 persone soccorse in cinque diverse operazioni nel Mediterraneo nei giorni scorsi. Lo riferisce la stessa Ong in un messaggio pubblicato sul proprio profilo su Twitter. "Attimi di gioia dopo tanta sofferenza. Le 363 persone a bordo della nostra nave hanno saputo che potranno scendere. Il viaggio continua in Europa", scrive la Ong. (Res)