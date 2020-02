Violenza donne: Conte, negli ultimi giorni in Italia si è compiuta una strage, lavorare sul piano culturale

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene su Facebook sui recenti casi di femminicidio ed osserva che "negli ultimi giorni in Italia si è compiuta una strage. Da nord a sud, dall’Alto Adige alla Sicilia, nell’arco di una settimana siamo costretti a registrare un bilancio orribile: madri e figlie hanno perso la vita per mano di compagni o ex-compagni. Più in generale, per quanto sia in calo il numero degli omicidi, quello dei femminicidi stenta ad abbracciare una decisa curva discendente. Le donne continuano a essere vittime di violenze, di sopraffazioni, di vecchi retaggi culturali, ancora oggi capillarmente diffusi e spesso 'giustificati' dal troppo amore. Ma l’amore - continua il premier - non uccide, non mortifica, non fa mai male. Abbiamo varato il Codice rosso per offrire alle donne che subiscono episodi di violenza un percorso preferenziale e accelerato di tutela. Ne stiamo monitorando l’attuazione e siamo pronti a renderlo ancora più efficace. Ma siamo consapevoli che non è sufficiente agire solo sul piano normativo". (segue) (Rin)