Business news: Turchia, rapporto Coface sui pagamenti, settore privato cauto sulle prospettive economiche

- In Turchia migliora la fotografia sui pagamenti, ma il settore privato resta cauto sulle prospettive economiche. Lo evidenzia un rapporto di Coface, uno dei leader mondiali nell'assicurazione dei crediti. “Il peggioramento della liquidità delle imprese turche ha subito un rallentamento, infatti sono sempre meno le imprese che risentono di problemi di pagamento nel paese. Nel 2019 – si legge nel rapporto - il ritardo medio di pagamento concesso dalle imprese turche ai propri clienti, ha raggiunto circa gli 85 giorni sul mercato domestico e 69 giorni sui mercati d’esportazione (contro i 108 giorni nel 2017). A livello internazionale i ritardi di pagamento restano lunghi. Le imprese stanno gradualmente modificando i termini di fatturazione ai clienti. In Turchia, solo il 40 per cento delle imprese richiede ai propri clienti all’esportazione che i pagamenti siano effettuati entro 60 giorni. Un ratio basso che nel mercato interno ha raggiunto il 33 per cento. La mancanza di liquidità dei clienti nazionali e la concorrenza sui mercati d’esportazione sono tra i principali fattori chiave che spingono le imprese a vendere a termine”. (Res)