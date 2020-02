Business news: Libia, maxi-fondo sovrano Lia aderisce a linee guida internazionali sulla trasparenza

- La Libyan Investment Authority (Lia), il maxi-fondo sovrano libico stimato in circa 69 miliardi di dollari, ha recentemente aderito ai Principi di Santiago, le 24 linee guida volontarie che assegnano le migliori pratiche per le operazioni di fondi sovrani. L’ambasciata del Regno Unito in Libia, che segue da vicino il dossier, si è pubblicamente congratulata con la Lia per questo risultato. I Principi di Santiago sono promossi dal Forum Internazionale di fondi sovrani (Ifswf), il gruppo internazionale senza scopo di lucro di fondi sovrani manager con sede a Londra. L’adesione della Lia alle linee guida è considerata un passo importante in favore della trasparenza in vista di un possibile sblocco degli asset multimilionari. La Libyan Investment Authority è stata istituita nel 2006 per gestire le ingenti somme accumulate dai proventi della vendita petrolifera, integrando l'economia libica nel sistema finanziario internazionale dopo anni di sanzioni. Dopo la caduta del regime di Gheddafi, tuttavia, le Nazioni Unite hanno congelato gli asset del fondo. Nelle conclusioni della Conferenza di Berlino tenuta lo scorso 19 gennaio sotto gli auspici delle Nazioni Unite, viene ricordato che “il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha congelato le attività della Lia con l'obiettivo di preservarle a beneficio del popolo libico”, auspicando al contempo “una revisione finanziaria delle istituzioni finanziarie ed economiche libiche per sostenere gli sforzi di riunificazione e aiutare le autorità libiche interessate a promuovere l'integrità e l'unità della Lia, anche attraverso una revisione globale credibile della Lia e delle sue filiali”. Come la maggior parte delle istituzioni libiche, infatti, anche la Lia è oggetto di una contesa tra est e ovest del paese che ne rivendicano il controllo. (Lit)