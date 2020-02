Business News: Nigeria, Mtn investirà 1,6 miliardi di dollari nel paese

- La società di telecomunicazioni sudafricana Mtn intende investire 1,6 miliardi di dollari in Nigeria, il suo più grande mercato. Lo ha annunciato il gruppo in una nota citata dai media locali, aggiungendo che le nuove prospettive di investimento arrivano dopo la recente risoluzione di una disputa legale con il governo di Abuja. All'inizio di gennaio, la procura nigeriana ha ritirato il reclamo fiscale a carico di Mtn, in base al quale sollecitava al gruppo di telecomunicazioni il risarcimento di 2 miliardi di dollari. Il gruppo, il principale operatore di telefonia mobile nel paese, era accusato di aver trasferito illegalmente circa 8 miliardi di dollari all’estero. Il governatore della Banca centrale, Godwin Emefiele, aveva di recente affermato che l'istituto di credito da lui diretto era vicino a raggiungere un accordo sulla controversia con Mtn. “Siamo vicini all’accordo. Sono ottimista sul fatto che siamo arrivati alla fine del tunnel”, aveva dichiarato Emefiele. (Res)