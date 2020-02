Business News: Eni, firmato accordo di approvvigionamento gas liquefatto con Nigeria Lng

- Eni ha firmato un nuovo contratto decennale di approvvigionamento per 1,5 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto (Gnl) con la società Nigeria Lng Limited (Nlng), una joint venture tra Nnpc, Shell, Total ed Eni (con una quota pari al 10,4 per cento). Il gas liquefatto, riferisce un comunicato, sarà prodotto dai treni di liquefazioni già esistenti (Treni 1,2 e 3) situati a Bonny Island, in Nigeria. Eni, attraverso la consociata locale Naoc, è anche uno dei fornitori di gas all’impianto e partecipa alla valorizzazione delle risorse di gas associato nel Paese. L’accordo, insieme a quello analogo siglato lo scorso dicembre tra Eni e Nlng per l’acquisto di 1,1 milioni di tonnellate di gas liquefatto, permette ad Eni di aggiungere ulteriori volumi al proprio portfolio globale di Gnl a partire dal 2021 e di supportare ulteriormente lo sviluppo della propria presenza nei principali mercati di destinazione. Eni è presente in Nigeria dal 1962, con attività di esplorazione, sviluppo e produzione operate e non operate in aree onshore e offshore del Delta del Niger. La produzione equity di Eni nel Paese attualmente supera i 100.000 barili di olio equivalente al giorno. (Com)