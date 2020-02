Business News: Mauritania, apertura di una nuova filiale di Saipem

- La società italiana Saipem sta aprendo in questi giorni una filiale a Nouakchott, in Mauritania. Lo ha resto noto la Farnesina sul proprio sito web. L’apertura avviene a seguito dell’aggiudicazione, nel gennaio 2019, in consorzio con la francese Eiffage, del contratto Epic (Engineering, Procurement, Construction and Installation) per lavori sulle infrastrutture marine nell'hub e terminal Gnl "Tortue-Ahmeyim" assegnato dai governi mauritano e senegalese a British Petroleum, per un valore stimato di 350 milioni di euro. La comunicazione dell’aggiudicazione del contratto era stata resa pubblica dall’azienda nel febbraio 2019. (Res)