Business News: Fmi, economia Sudafrica crescerà dello 0,8 per cento quest'anno

- L'economia del Sudafrica crescerà dello 0,8 per cento quest'anno. È quanto reso noto dal Fondo monetario internazionale (Fmi), secondo cui la scarsa performance è dovuta alle difficoltà affrontate dalle principali imprese statali, che hanno alimentato un deficit crescente e un indebolimento del contesto economico. In questi giorni la compagnia South African Airways (Saa) ha annunciato la cancellazione di altri voli per il mese di febbraio, motivando la sua decisione con la bassa domanda di prenotazioni per quel mese. Nelle scorse settimane Saa, che versa in condizioni finanziarie critiche, ha cancellato oltre 30 voli nel tentativo di ridurre le spese e di ottimizzare le risorse finanziarie in vista di nuovi investimenti di capitale. All'inizio di questa settimana la Banca di sviluppo del Sudafrica ha annunciato lo stanziamento di 3,5 miliardi di rand sudafricani (235 milioni di dollari) in favore della compagnia. Nei mesi scorsi i lavoratori di Saa hanno iniziato uno sciopero generale per protestare contro il piano di tagli annunciati dall'operatore per contenere le gravi perdite finanziarie. (Res)