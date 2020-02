Business News: governo Sud Sudan punta a firmare memorandum di cooperazione petrolifera con la Russia

- Il Sud Sudan e la Russia intendono firmare un memorandum di cooperazione nel settore petrolifero e del gas. Lo ha dichiarato a "Sputnik" il ministro degli Esteri sud sudanese Awut Deng Acuil al termine della sua visita a Mosca, aggiungendo che il suo paese vuole estendere la cooperazione con le imprese russe ad altre aree, comprese le infrastrutture. "Verrà firmato un memorandum, questo è ciò a cui stiamo lavorando. Al momento abbiamo identificato le aree in cui possiamo cooperare con la Russia. Sappiamo che esiste una tecnologia molto buona in termini di gas naturale, anche nella sfera del petrolio, e disponiamo di carbone - abbiamo così tanti minerali -, quindi intendiamo identificare le aree in cui le aziende russe possono investire. Possono farlo nel settore delle raffinerie e delle infrastrutture, perché non abbiamo strade e non abbiamo ferrovie", ha detto Acuil, aggiungendo che il Sud Sudan produce attualmente 170 mila barili di petrolio al giorno e prevede di raggiungere i 200 mila barili entro quest'anno. Il ministro ha infine escluso che vi sia cooperazione militare con la Russia. Nel corso della sua visita a Mosca, dal 27 al 29 gennaio, Acuil ha incontrato l'omologo russo Sergej Lavrov con l'obiettivo di continuare i colloqui avviati durante il vertice Russia-Africa di Sochi dell'ottobre scorso, in occasione del quale i due paesi hanno firmato un protocollo d'intesa. (Rum)