Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, domenica 2 febbraio, tempo nebbioso per gran parte giornata, con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 3261m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: l'anticiclone associato a correnti occidentali favorisce una giornata nel complesso discreta. Da segnalare la possibilità di qualche banco di nebbia sulla pianura piemontese. Sulle Alpi fronte in addossamento da Nord con qualche fenomeno in arrivo sulle zone di confine, specie valdostane, nevoso a quote alte. Clima mite, massime fin verso i 15°C in pianura. Venti da SE sul Ligure, in indebolimento. (Rpi)