Tunisia-Algeria: presidente Saied oggi ad Algeri, focus sulla Libia

- Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, sarà oggi in Algeria in occasione della sua prima visita all’estero. L’annuncio, ha spiegato, è arrivato in ritardo a causa delle elezioni nel paese vicino e del processo di formazione del governo in Tunisia. Saied ha anche aperto all’ipotesi di un’iniziativa tunisino-algerina per la risoluzione della crisi in Libia. “Entrambi i paesi – ha osservato – sono preoccupati dalla necessità di stabilizzare la situazione nel paese e subiscono le ripercussioni della crisi”. A questo proposito, il presidente della Tunisia ha riferito di aver incontrato molti leader tribali e rappresentanti della società libica e di aver ricevuto la richiesta di proseguire i propri sforzi per costruire “ponti di dialogo tra le diverse componenti del popolo libico” in un “quadro di legittimità internazionale”. (Tut)