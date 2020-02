Albania: ministro Giustizia, nuove istituzioni in materia apriranno porte Ue per Tirana

- Le nuove istituzioni di giustizia dell'Albania costituiscono la chiave per l'ingresso del paese nell'Unione europea. Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia albanese, Etilda Gjonaj, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione del nuovo anno giudiziario. All'evento hanno partecipato anche l'ambasciatore statunitense Yuri Kim e quello dell'Ue, Luigi Soreca, come riferisce l'agenzia di stampa "Ata". "Ora che tutte le nuove istituzioni giudiziarie sono operative, è veramente importante in un evento del genere promuovere i processi futuri, che con le riforme della giustizia permetteranno di avere un passaporto per l'ingresso nell'Ue", ha detto Gjonaj, ricordando come il 2020 sarà l'anno di inizio del nuovo sistema giudiziario albanese.(Alt)