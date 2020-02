Frosinone: capannoni in fiamme a Castrocielo, grossi danni ad attività commerciale

- Un incendio è divampato ieri sera nei capannoni di un'attività commerciale in via Casilina a Castrocielo, in provincia di Frosinone. Le fiamme sono state segnalate alle 20 circa dai titolari del negozio "Mille idee", ma ormai già avevano avvolto uno dei due capannoni che serviva da magazzino. La merce, per lo più composta di materiale plastico e tessuti, ha permesso il facile propagarsi del rogo fino a un secondo magazzino. Il lavoro di spegnimento, a opera dei vigili del fuoco di Cassino, è durato buona parte della notte e, quando le fiamme sono state domate è cominciata la conta dei danni e sono state avviate le indagini per risalire alle cause dell'innesco. Un capannone è andato completamente distrutto, anche strutturalmente, in un secondo è stata incenerita la merce. (Rer)