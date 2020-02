Roma: arrestati 14 spacciatori, controlli della Polizia in più quartieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati arrestati 14 spacciatori e sono stati sequestrati 755 grammi di droga e 2270 euro in contanti: è questo il bilancio dei controlli svolti la scorsa settimana dalla Polizia nelle zone romane di Prati, Casilino, Tiburtina, Celio, Esposizione, Fidene, Tuscolano, Flaminio e Magliana. Il primo a finire in manette è stato un romano di 26 anni che in via Leone IV a Prati è stato sorpreso con una busta in cellophane trasparente contenente 20 grammi di marijuana. Perquisita la sua casa gli agenti hanno sequestrato altro stupefacente e un block notes in cui appuntava le compravendite di droga. In zona Casilino, invece, sono stati arrestati 2 senegalesi e 3 gambiani di età compresa tra i 22 e i 36 anni che nascondevano in casa 408 grammi di marijuana e 56 grammi di eroina. Alla stazione Tiburtina i poliziotti poi hanno arrestato un 58enne romano che spacciava marijuana; e anche alla stazione Piramide un altro spacciatore è stato beccato in flagrante: si tratta di un tunisino di 56 anni che addosso aveva un grammo di cocaina e 95 euro in contanti. Tra gli altri arresti c’è un 17enne dei castelli, trovato in possesso di cocaina, ketamina e mdma; un 39enne originario del Togo che in via Monte Cervialto spacciava cocaina; un romano di 33 anni che in casa nascondeva hashish e marijuana, più tutti i materiali per il confezionamento; un 42enne dello Sri Lanka e un 37enne della Repubblica Domenicana che in casa nascondevano 20 grammi di cocaina, 625 euro e tutta la strumentazione utile allo spaccio di droga; un romano di 49 anni, che deteneva 47 grammi di cocaina suddivisi in dosi e 800 euro.(Rer)