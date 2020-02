Coronavirus: nelle Filippine il primo decesso fuori dalla Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si allunga nel frattempo la lista dei paesi che hanno deciso di impedire o limitare l'ingresso sul territorio nazionale di cittadini provenienti dalla Cina. L'ultimo in ordine di tempo è stato la Nuova Zelanda, con uno stop che scatta dalla giornata di lunedì e che durerà per almeno due settimane. I connazionali potranno rientrare ma solo dopo un periodo di 14 giorni di quarantena. L'amministrazione Usa di Donald Trump ha disposto nella serata di venerdì lo stato di emergenza sanitaria pubblica e annunciato che da domenica impone il divieto di ingresso nel paese ai cittadini stranieri che hanno viaggiato in Cina nei 14 giorni precedenti. Inoltre i cittadini statunitensi che si sono recati nella provincia di Hubei nelle ultime due settimane saranno sottoposti a una quarantena di due settimane. Ma le frontiere - a vario titolo - iniziano a chiudersi un po' ovunque, dall'Australia al Vietnam, dal Kazakistan a Singapore, dalla Mongolia al Paraguay. (segue) (Cip)