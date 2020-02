Business news: Copasir e garante privacy, 5G non diventi strumento per acquisire dati personali degli utenti

- Nella competizione mondiale per il 5G bisogna stare attenti che le reti non diventino un mezzo per acquisire dati personali. E' stato questo il punto centrale del convegno "Spazio cibernetico, bene comune", che si è svolto a Roma e al quale sono intervenuti il senatore Raffaele Volpi, presidente del Copasir, e il garante della privacy Antonello Soro. "L'interesse nazionale - ha affermato Volpi - non è più lo stesso dello scorso secolo, con dei confini certi, ma tutta l'economia del Paese: ossia in qualsiasi parte del mondo. Quindi lo sforzo che dobbiamo fare è delimitare i perimetri di sicurezza". "Chiunque usi un social - ha aggiunto il presidente del Copasir - sa che verrà realizzata una sua profilatura ma è cosa ben diversa se la profilatura non è solamente legata a interessi di mercato ma anche al condizionamento sociale. In questo caso non ci sto più". Per quanto concerne il 5G, la tecnologia di quinta generazione veicolata dai colossi cinesi della telecomunicazione, Volpi ha sottolineato che "i rischi non ci sono solo per l'Italia, sono valutazioni che stanno facendo tutti i paesi che affrontano questa evoluzione tecnologica". "Dobbiamo stare attenti - ha chiarito Volpi - che la parte materiale, ovvero le reti, non diventi un mezzo per acquisire i beni immateriali che sono i dati e le profilature degli utenti. La consapevolezza dell'individuo rispetto alla manipolazione del consenso deve fermarsi alla consapevolezza stessa. Nel momento in cui si creano omogenie sociali che possono condizionare le scelte di partenza, quelle possono diventare anche elettorali, migratorie, economiche, di mercato, di acquisto prodotti. Siamo tutti consumatori però la nostra libertà si ferma dove vogliamo noi, non dove vogliono gli altri", ha concluso Volpi. Parlando con "Agenzia Nova" il 22 gennaio scorso, il senatore ha confermato che il Copasir ha in programma un approfondimento anche sul social network cinese Tiktok. (Rin)