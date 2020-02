Business news: Egitto assegna a ExxonMobil due contratti per attività esplorative nel Mediterraneo

- Il ministro del Petrolio dell’Egitto, Tarek el Molla, ha firmato due accordi con la compagnia statunitense ExxonMobil perché conduca, con un investimento di 350 milioni di dollari (17 dei quali di bonus), attività di ricerca di risorse petrolifere e di gas nel Mediterraneo. Lo si apprende da un comunicato diramato stamane dallo stesso ministero. In base all’intesa, Exxon Mobil realizzerà sette pozzi nelle concessioni offshore di Ameria nord-est e Marakia nord, affidate alla stessa compagnia Usa in occasione della rassegna Egyps 2019, lo scorso febbraio. “Il ritorno di Exxon Mobil nelle attività upstream in Egitto dopo una lunga assenza rappresenta un ulteriore risultato di successo per il settore petrolifero”, ha commentato El Molla. (Cae)