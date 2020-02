Business news: Algeria-Libia, "vogliamo creazione una zona di libero scambio"

- Le autorità algerine vogliono creare una zona di libero scambio con la Libia per promuovere il commercio bilaterale. Lo ha dichiarato il ministro del Commercio algerino, Kamel Rezig, in occasione di un forum degli imprenditori di Algeria e Tunisia, organizzata dalla Camera di commercio di Algeri. La zona di libero scambio "potrebbe essere creata tra la regione di Illizi, nel sud-est dell'Algeria, e Ghadames, nel sud-ovest della Libia", ha ipotizzato il ministro. Rezig ha aggiunto: "Il governo algerino è pronto a incoraggiare gli imprenditori libici per avviare progetti economici in Algeria". Infine, il ministro ha invitato gli imprenditori algerini a "fare il possibile per promuovere i prodotti in Libia". (Ala)