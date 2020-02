Business news: Egitto, saudita Stc annuncia intesa da 2 miliardi di dollari per l’acquisto di Vodafone Egypt

- La società di telecomunicazioni saudita Stc ha annunciato di aver firmato un protocollo d'intesa non vincolante per acquistare il 55 per cento di Vodafone Egypt a un valore preliminare di 2,39 miliardi di dollari. La quota del 55 per cento è di proprietà di Vodafone Group nella sua controllata egiziana, mentre Telecom Egypt, di proprietà statale, detiene il restante 45 per cento. Le indiscrezioni sull’accordo di Stc filtrate hanno fatto salire del 10 per cento le azioni di Telecom Egypt. L’operazione si inserisce nel contesto della nuova strategia di Vodafone volta a ridurre il debito per concentrarsi solo sui mercati più rilevanti. “Sono profondamente orgoglioso del nostro business in Egitto, in cui siamo i leader di mercato. Sotto Stc, ritengo che si continuerà a prosperare”, ha commentato Nick Read, amministratore delegato di Vodafone Group. “La transazione in questione è coerente con i nostri sforzi per semplificare il gruppo in due regioni geografiche ben differenziate e in scala: Europa e Africa sub-sahariana. Inoltre, ridurrà il nostro debito netto e il valore di sblocco per i nostri azionisti. Non vediamo l’ora di continuare la nostra stretta relazione con il business attraverso il nostro accordo di partner market”, ha aggiunto Read. Vodafone rimarrà comunque in Egitto con i centri Share Services, recentemente rinominati con il nuovo brand Vois (Vodafone Intelligent Solutions) che impiegano circa 7.800 persone, a cui si aggiungeranno altri mille dipendenti nei prossimi mesi. (Cae)