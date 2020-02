Business News: Senegal-Turchia, presidenti Sall ed Erdogan firmano 7 accordi di cooperazione

- Il presidente senegalese Macky Sall e l’omologo turco Recep Tayyip Erdogan hanno firmato a Dakar sette accordi di cooperazione nei settori dell'istruzione, dello sport e della gestione delle catastrofi. Tra gli accordi firmati, come riporta l’agenzia “Apa”, c’è un protocollo d'intesa per l'istituzione di un centro culturale turco in Senegal, un altro sulla cooperazione nel campo della diaspora e un accordo di cooperazione tra la direzione degli archivi di stato della presidenza turca e la direzione nazionale degli archivi del Senegal. Parlando in conferenza stampa al termine dell’incontro, Sall ha elogiato il buono stato delle relazioni tra i due paesi, che si concretizza in una cooperazione incentrata su “azione e risultati”, e ha definito la Turchia un partner “importante e dinamico” del Senegal, elencando i molteplici progetti portati avanti dalla Turchia in Senegal: il centro conferenze internazionale “Abdou Diouf” (Cicad), l'aeroporto internazionale “Blaise Diagne de Diass” (Aibd), l'arena di Dakar, il Radisson Hotel a Diamniadio, il mercato nazionale e diversi centri sanitari. (Res)