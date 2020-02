Business News: Sudafrica, vertici Eskom nomineranno Cda per scorporare gruppo in tre entità

- Il nuovo amministratore delegato di Eskom, Andre de Ruyter, ha annunciato la sua intenzione di nominare al più presto i nuovi membri del Consiglio di amministrazione che sarà preposto alla suddivisione della compagnia in tre entità, come deciso lo scorso anno dai vertici del gruppo su richiesta del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. De Ruyter ha avvertito che in questa fase di riorganizzazione la probabilità di interruzioni di corrente aumenterà nel medio termine, nell'attesa che siano effettuati i dovuti interventi di manutenzione, e ha avvertito che gli interessi sul bilancio del gruppo potrebbero aumentare. La compagnia, che produce oltre il 90 per cento dell'elettricità in Sudafrica, è stata fortemente danneggiata quest'anno da una serie di guasti tecnici nelle sue centrali elettriche a carbone che hanno reso necessarie numerose interruzioni di corrente, oltre che da una crisi finanziaria che ha influito negativamente sulla sua liquidità. Su Eskom pesano oltre 30 miliardi di dollari di debiti. (Res)