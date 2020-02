Business news: India, Auto, Maruti Suzuki incrementa utili nel terzo trimestre fiscale

- Maruti Suzuki India (Msi), la più grande casa automobilistica indiana per valore di mercato, ha registrato un utile netto di ‭15,65‬ miliardi di rupie (poco meno di 199 milioni di euro) nel trimestre finito a dicembre, il terzo dell’anno fiscale 2019-20, iniziato ad aprile, contro i ‭14,89 miliardi di euro (poco più di 189 milioni di euro) dello stesso periodo dell’esercizio precedente. Negli ultimi tre mesi del 2019 la compagnia ha venduto 437.361 veicoli, con un incremento del due per cento su base annua. I risultati operativi sono migliorati del cinque per cento, superando i ‭207 miliardi di rupie (2,63 miliardi di euro). Dall’inizio dell’anno 2019-20, sono state vendute ‭1.178.000‬ auto, il 16 per cento in meno rispetto alle 1.403.000 unità del periodo aprile-dicembre dell’esercizio 2018-19. Msi ha annunciato un aumento, con effetto immediato, dei prezzi di alcuni modelli: Alto, WagonR, Ertiga, Baleno, S-Presso and XL6. I rincari sono stati motivati dall’aumento dei costi di produzione. (Inn)