Business news: Coronavirus, Ungheria, in calo le entrate turistiche dalla Cina

- Il settore turistico di Budapest si prepara al brusco calo di turisti cinesi causato dal coronavirus. I turisti cinesi hanno trascorso 430 mila notti nella capitale ungherese nel periodo gennaio-novembre dello scorso anno, pari al 6 per cento del fatturato totale. La maggior parte di questi turisti arriva in gruppo, usufruendo di tour diretti verso altre destinazioni in Europa. L'anno scorso 103 mila turisti sono arrivati a Budapest con voli diretti dalla Cina. Secondo le prime stime il calo di turisti cinesi potrebbe essere oltre il 20 per cento. Nel frattempo l'aeroporto di Budapest è pronto a un eventuale stato di emergenza sanitaria legato al coronavirus. L'aeroporto è stato dotato di scorte significative dell'equipaggiamento protettivo necessario (abbigliamento, guanti, maschere, copri scarpe di plastica, ecc.) e dei materiali necessari per delle misure di disinfezione. L'aeroporto di Budapest è in contatto continuo con il Ministero della Sanità ungherese al fine di attuare immediatamente eventuali misure precauzionali straordinarie qualora ritenuto necessario. (Vap)