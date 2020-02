Business news: Elettronica, nel periodo 2020-2030 continua l’innovazione e l’integrazione di tecnologia

- La società Elettronica, per il decennio 2020-2030, prevede una rafforzata presenza sui mercati internazionali: l’Italia e l’Europa rimarranno tuttavia i principali mercati di riferimento, con una costante attenzione alle opportunità nel quadro della politica europea della difesa. E’ quanto emerge dalla roadmap per il futuro di Elettronica, illustrata ai giornalisti nella sede della società a Roma. Il direttore generale, Domitilla Benigni, spiega che Elettronica potrà contare nel decennio appena iniziato su un portafoglio prodotti “più variegato” rispetto al passato. Sottolinea, inoltre, l’intensificato sviluppo dell’attività di Elettronica - in un quadro di globalizzazione che porta ad un “sempre maggiore successo sui mercati internazionali” - che determina anche una maggiore “complessità e ampiezza” del portafoglio prodotti. Benigni evidenzia che Elettronica copre l’attività worldwide attraverso i propri uffici di rappresentanza operativi a Singapore, Abu Dhabi, Delhi, Doha e Bruxelles. Italia ed Europa rimangono i mercati di riferimento principali, con un’attenzione particolare per le opportunità che emergono nel quadro della politica europea della difesa. Nella visione della società, tale politica europea della difesa è infatti fondamentale in quanto si fonda su partenariati strategici con i più importanti players per i progetti comunitari strategici già in essere quali EFA, Fremm, NH90, e per tutti quelli del futuro che possono rappresentare una grande occasione a livello paese tanto sul profilo della difesa che in termini di sovranità tecnologica nazionale. (Pav)