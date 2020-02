Business news: fonti “Nova”, Egitto assegnerà presto nuove concessioni nel Mediterraneo

- L’Egitto assegnerà nel prossimo periodo delle nuove concessioni per l’esplorazione e la ricerca di idrocarburi nella parte occidentale della sua Zona economica esclusiva nel Mediterraneo. E’ quanto appreso da “Agenzia Nova” da fonti vicine al dossier a margine di un evento di presentazione della conferenza energetica Egyps 2020 . "L'Egitto non indirà una gara d'appalto per queste concessioni, ma è in trattative con diverse aziende tra cui Chevron e Bp per l’assegnazione diretta”, hanno spiegato le fonti. Le aree del Mediterraneo occidentale, così come quelle del Mar Rosso, sono rimaste finora inesplorate. (Cae)