Business news: Giordania, accordo preliminare con Fmi per piano di aiuto di 1,3 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giordania e il Fondo monetario internazionale (Fmi) hanno raggiunto un’intesa per un Extended fund facility di 1,3 miliardi di dollari per un periodo di quattro anni. Lo riferisce un comunicato stampa dell’Fmi. L’accordo deve ancora ricevere l’approvazione del Consiglio di amministrazione dell’Fmi che si riunirà a marzo. Il programma prevede delle riforme strutturale per migliorare il clima degli investimenti e ridurre i costi per le imprese e creare occupazione. Il capo della delegazione giordana che ha negoziato l’accordo con le autorità giordane, Chris Jarvis, ha dichiarato: “Si prevede che la il Pil raggiunga il 2,1 per cento nel 2020 e aumenti gradualmente nei prossimi anni per raggiungere il 3,3 per cento nel medio termine”. L’inflazione, ha proseguito, “rimarrà contenuta nel 2020, attestandosi su un valore inferiore all’1 per cento (anno su anno), ma dovrebbe raggiungere il 2,5 per cento nei prossimi anni”. (Res)