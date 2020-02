Business news: Iran-Usa, Washington impone sanzioni contro Organizzazione iraniana energia atomica

- Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni economiche contro l’Organizzazione iraniana per l’energia atomica (Aeoi) e il suo direttore Ali Akbar Salehi. Lo riferisce il dipartimento del Tesoro, Usa. Tuttavia secondo fonti citate dalla stampa statunitense, Washington consentirà alle aziende russe, cinesi ed europee di continuare a lavorare negli impianti nucleari del paese per rendere più difficile a Teheran lo sviluppo di un’arma nucleare. In particolare, se confermato, il rinnovo delle deroghe di 60 giorni, consentirà di proseguire i lavori di non proliferazione nel reattore ad acqua pesante di Arak, nella centrale nucleare di Bushehr, nel reattore destinato alla ricerca scientifica di Teheran e in altre iniziative di cooperazione nucleare che rientrano nell’ambito dell’accordo sul nucleare iraniano. (Res)