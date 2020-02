Business news: Libia: lo stop ai terminal petrolieri ha causato perdite per 318 milioni di dollari

- La compagnia petrolifera libica, National Oil Corporation (Noc), ha confermato che la produzione di petrolio è scesa a 284 mila barili al giorno a causa della chiusura di alcuni porti e dello stop della produzione in numerosi giacimenti petroliferi. La compagnia ha confermato in una nota che la parziale interruzione del flusso del greggio ha comportato perdite per un importo di 318 milioni di dollari dal 18 gennaio allo scorso venerdì 24 gennaio. La Noc ha sottolineato che la perdita cumulativa di produzione ha raggiunto i quattro milioni e 843 mila barili dal 18 gennaio, confermando che l'economia libica è stata esposta a enormi perdite difficili da compensare. (Lit)