Business news: tutto pronto in Egitto per la conferenza Egyps 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ tutto pronto in Egitto per la nuova edizione della conferenza del settore oil & gas Egyps 2020, in programma tra l’11 e il 13 febbraio prossimi. Un evento di presentazione si è tenuto al Cairo alla presenza del ministro del Petrolio, Tarek el Molla. E' prevista la presenza di 450 aziende espositrici provenienti da 14 paesi, tra cui Germania e India, e ben 30 mila partecipanti, il 20 per cento in più rispetto all'anno scorso. Oltre 270 relatori discuteranno di tutti gli aspetti dell’industria degli idrocarburi in 36 incontri e dieci sessioni strategiche. E’ prevista, peraltro, anche la firma di alcuni accordi economici. La rassegna si concentrerà in particolare sulla digitalizzazione dell’industria del petrolio e del gas e sui progressi compiuti su questo fronte dalle aziende di settore. Rispondendo a una domanda di “Agenzia Nova” sulla tendenza di alcune aziende a preferire gli investimenti nel gas naturale rispetto al petrolio, il ministro El Molla ha risposto che molto dipende dal portafogli d’investimento e dalla strategie delle diverse compagnie. “Nel frattempo - ha evidenziato il ministro - vendono le loro quote nelle concessioni ad aziende medie e piccole in grado di raggiungere i costi generali e buoni tassi di produzione”. (Cae)