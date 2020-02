Business news: Mongolia-Cina, volume scambi ha raggiunto 8,9 miliardi di dollari nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume degli scambi tra Mongolia e Cina ha raggiunto 8,9 miliardi di dollari nel 2019, pari al 64,4 per cento del commercio estero totale della Mongolia, secondo i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica mongolo. La Mongolia ha commerciato con circa 152 economie in tutto il mondo nel 2019; i suoi principali prodotti di esportazione in Cina includono carbone, rame e concentrati di molibdeno, secondo l'ufficio. Secondo i dati, il volume degli scambi tra Mongolia e Cina ha assorbito l'89,1 per cento delle esportazioni totali del paese asiatico fino al 2019. Il volume degli scambi bilaterali tra i due paesi vicini è stato valutato in 8,4 miliardi di dollari nel 2018. Cina e Mongolia hanno fissato un obiettivo di dieci miliardi di dollari per il commercio bilaterale nel 2020. (Cip)