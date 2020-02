Business news: Air India raddoppierà voli tra Nuova Delhi e Tel Aviv da aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di bandiera Air India raddoppierà il numero dei voli sulla tratta tra Nuova Delhi e Tel Aviv portandolo a sei alla settimana a partire da aprile. Lo ha annunciato l’ambasciatore indiano in Israele, Sanjeev Singla, in occasione delle celebrazioni della festa della Repubblica indiana. Il vettore è stato il primo, nel marzo 2018, a collegare i due paesi sorvolando l’Arabia Saudita e l’Oman, accorciando la durata del viaggio di circa due ore rispetto alle rotte precedentemente disponibili. “Il collegamento aereo diretto di Air India tra Nuova Delhi e Tel Aviv è stato un fattore di cambiamento nelle nostre relazioni bilaterali, riflesso dell’importanza che attribuiamo ai legami interpersonali e alla connettività. I voli diretti hanno potenziato molto i movimenti delle persone tra i due paesi, col risultato di un incremento del turismo e di una facilitazione dei viaggi d’affari”, ha spiegato il diplomatico all’agenzia di stampa “Press Trust of India” (“Pti”). (Inn)