Business news: Arabia Saudita guarda con attenzione effetti coronavirus su mercati petroliferi

- L’Arabia Saudita sta guardando con attenzione gli eventuali effetti del coronavirus sull’economia cinese e sul mercato petrolifero, mantenendo la sua fiducia nell’operato del governo di Pechino e della comunità internazionale per contenere la diffusione del virus. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia saudita, Abdulaziz bin Salman, citato dall’agenzia di stampa saudita “Spa”. “L'Arabia Saudita e altri produttori del gruppo Opec + hanno le capacità e la flessibilità necessarie per rispondere a qualsiasi sviluppo, adottando le misure necessarie per sostenere la stabilità del mercato petrolifero, se la situazione lo richiede", ha aggiunto il ministro. Secondo il principe Abdulaziz, l'attuale impatto sui mercati globali, incluso quello petrolifero e di altre materie prime, derivante dal coronavirus “è principalmente guidato da fattori psicologici e aspettative estremamente negative”. (Res)