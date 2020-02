Business news: Cina: Fujian, commercio con paesi Bri in aumento del 16,3 per cento nel 2019

- La provincia del Fujian, sulla costa orientale della Cina, ha registrato una forte crescita del commercio con i paesi lungo la Belt and Road (Bri, Nuova via della seta) nel 2019: il volume degli scambi è cresciuto del 16,3 per cento su base annua nel 2019, raggiungendo 455,1 miliardi di yuan (circa 66,3 miliardi di dollari). L'importo rappresenta il 34,2 per cento del volume totale delle esportazioni della provincia, secondo la dogana di Xiamen. Le principali merci esportate dal Fujian verso i paesi Bri sono manufatti, prodotti meccanici ed elettrici, aumentate del 18,9 per cento su base annua per raggiungere 92,35 miliardi di yuan (13,3 miliardi di dollari). Le esportazioni di prodotti tessili e di abbigliamento, mobili, borse, scarpe, prodotti in plastica e giocattoli hanno raggiunto 111,6 miliardi di yuan (oltre 16 miliardi di dollari) nel 2019, con un aumento del 27,5 per cento su base annua. Le Filippine, l'Indonesia e l'Arabia Saudita sono i primi tre partner commerciali del Fujian: gli scambi con quei tre paesi hanno raggiunto rispettivamente 60,91 miliardi di yuan (8,78 miliardi di dollari), 54,25 miliardi di yuan (7,82 miliardi di dollari) e 50,38 miliardi di yuan (7,26 miliardi di dollari), con crescite rispettive del 28,1 per cento, del sette per cento del 25 per cento. (Cip)