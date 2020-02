Business news: Nepal, tasso di utilizzo della capacità produttiva sceso nell’ultimo anno fiscale

- Il tasso di utilizzo della capacità produttiva dell’industria nepalese è sceso del 2,6 per cento su base annua nell’esercizio fiscale 2018-19, che si è chiuso a luglio: la percentuale è passata dal 57,7 al 57,1 per cento. Lo riferisce il “Rapporto sulle attività economiche” pubblicato dalla Banca centrale del Nepal (Nrb). La ricerca si basa sui dati delle grandi industrie dei sette distretti economici del paese: Katmandu, Biratnagar, Janakpur, Birgunj, Pokhara, Siddharthanagar, Nepalgunj e Dhangadhi. Il tasso più alto, 99,7 per cento, è stato registrato nella produzione della birra; quello più basso, del 15,8 per cento, nel settore della gomma. In drastico calo l’attività dei cementifici, dal 74,6 al 40,4 per cento. (Inn)