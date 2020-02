Business news: Egitto, via libera del parlamento per 1.300 vagoni ferroviari

- Il parlamento egiziano ha approvato l'accordo sulle linee di credito per la fornitura di 1.300 nuovi veicoli ferroviari, per un importo di 1 miliardo, 16 milioni e 50.000 euro. Secondo il quotidiano "Al Masry al Youm", il prestito comprende l'acquisto di 500 veicoli di terza classe con aria condizionata, 90 veicoli di prima classe con aria condizionata e 180 di seconda classe con aria condizionata oltre a 40 vagoni-ristorante. Kamel al Wazir, ministro dei Trasporti e delle comunicazioni, ha dichiarato durante la discussione in parlamento al Cairo che i fondi stanziati per lo sviluppo delle ferrovie saranno approvati nel mese di luglio e si baseranno sui prestiti dall'estero. (Res)