Business news: Iraq, riaperti i campi petroliferi di Nassiriya e Al Ahdab

- Sono riprese in Iraq le attività di estrazione di petrolio nei giacimenti di Al Ahdab e Nassiriya, nel sud del paese, dopo un'interruzione di diversi giorni a causa dei disordini causati dalle manifestazioni contro il governo. Dhi Qar Oil Company ha fatto sapere al quotidiano “Al Sabah” che il lavoro e la produzione nel campo di Nassiriya è ripresa alla piena capacità di 90 mila barili al giorno dopo uno stop di quattro giorni. I dimostranti, infatti, avevano sbarrato la strada ai dipendenti che non riuscivano a raggiungere la struttura situata 38 chilometri a nord-ovest della città di Nassiriya. Scoperto nel 1975 dall'allora National Oil Company, il campo comprende 32 pozzi e si estende su una superficie di 578 chilometri quadrati. Sempre secondo le fonti “Al Sabah”, è stata riavviata anche la produzione del giacimento petrolifero di Al Ahdab, situato 25 chilometri a ovest della città di Kut, interrotta la scorsa settimana sempre nell’ambito dei disordini in corso nell’Iraq meridionale da ottobre. Il riavvio del campo ha comportato una ripresa del flusso regolare di idrocarburi per far funzionare la stazione elettrica di Zubaydah, che dipende dal combustibile prodotto dal campo Ahdab. Scoperto nel 1979, con una riserva di 225 milioni di barili di petrolio, il giacimento vanta un tasso di produzione giornaliero di 170 mila barili, ma in prospettiva può arrivare almeno a 200 mila. La società Oasis che ha eseguito il progetto, infatti, ha completato la perforazione di 170 su 404 pozzi. (Irb)