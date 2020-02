Business news: Cina, trasporti, crescita investimenti del 2,2 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore dei trasporti della Cina ha registrato un solido sviluppo nel 2019: secondo le stime del ministero dei Trasporto le immobilizzazioni nel settore sono aumentate del 2,2 per cento su base annua a 3.220 miliardi di yuan (circa 468 miliardi di dollari), dedotti i fattori di prezzo. Gli investimenti nel trasporto su strada e per vie navigabili sono saliti del 2,6 per cento su base annua, raggiungendo un totale stimato in 2.332 miliardi di yuan (336 miliardi di dollari). Si stima che il volume del carico annuale sia stato di 53,4 miliardi di tonnellate, con una crescita annuale del 5,5 per cento. Il trasporto merci su strada è cresciuto del 5,1 per cento su base annua, mentre i trasporti di merci per via navigabile e autostradale sono aumentati rispettivamente del 6,3 e del 6,8 per cento. Il traffico passeggeri commerciale ha registrato un totale di 17,6 miliardi di viaggi, l'1,9 per cento in meno rispetto a un anno prima, riducendo il calo di 1,1 punti percentuali dal 2018. La struttura del sottosettore è migliorata nel 2019, con una capacità dei passeggeri del trasporto ferroviario e dell'aviazione civile che ha registrato una forte crescita e viaggi in autovettura via terra dell'8,8 per cento. Il volume dei passeggeri sulle strade e sulle vie navigabili è diminuito rispettivamente del 4,8 e 2,6 per cento. (Cip)